Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»

— Вы тренировали Кросби и Мэттьюса, а сейчас работаете с Войновым, Прохоркиным и Чистяковым. Как вам работается с представителями российской школы хоккея?

Источник: Спортс"

— Очень нравится работать с ними, как со всеми остальными игроками нашей команды. Это отличные люди, у них отличное отношение к делу и они преданы ему. Это те показатели, на которые мы ориентировались при подписании игроков.

У них всех отличный уровень дисциплины, и они очень вовлечены. Я наслаждаюсь, что тренирую их. У нас в целом отличная группа ребят, они все хотят быть на одной волне. И в большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.