Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»

У них всех отличный уровень дисциплины, и они очень вовлечены. Я наслаждаюсь, что тренирую их. У нас в целом отличная группа ребят, они все хотят быть на одной волне. И в большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.