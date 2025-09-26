Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Марнер дебютировал за «Вегас», сыграв в выставочном матче с «Ютой» в звене с Айкелом и Барбашевым. У Митча ассист, у Ивана 0+2, Джек набрал 2+1

Форвард, перешедший из «Торонто» в межсезонье в результате обмена, вышел на лед в звене с Джеком Айкелом и Иваном Барбашевым.

«Голден Найтс» обыграли «Юту» (3:2) в рамках предсезонки, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде.

При первой шайбе «рыцарей» на 51-й минуте тройка отличилась в полном составе (Айкел — гол, Барбашев и Марнер — ассисты). Потом Айкел сравнял счет в большинстве на 57-й минуте с передач Барбашева и Ши Теодора.

В овертайме победную точку поставил Теодор (Айкел — ассистент).

Марнер (18:43, 4:13 — в большинстве, «минус 1») ни разу не бросил в створ при 2 промахах. У Барбашева (17:30, 4:19 — в большинстве, «минус 1») 3 броска в створ и 3 мимо.