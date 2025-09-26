Марнер дебютировал за «Вегас», сыграв в выставочном матче с «Ютой» в звене с Айкелом и Барбашевым. У Митча ассист, у Ивана 0+2, Джек набрал 2+1

«Голден Найтс» обыграли «Юту» (3:2) в рамках предсезонки, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде.
При первой шайбе «рыцарей» на 51-й минуте тройка отличилась в полном составе (Айкел — гол, Барбашев и Марнер — ассисты). Потом Айкел сравнял счет в большинстве на 57-й минуте с передач Барбашева и Ши Теодора.
В овертайме победную точку поставил Теодор (Айкел — ассистент).
Марнер (18:43, 4:13 — в большинстве, «минус 1») ни разу не бросил в створ при 2 промахах. У Барбашева (17:30, 4:19 — в большинстве, «минус 1») 3 броска в створ и 3 мимо.