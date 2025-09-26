Андрей Коваленко о ЦСКА: «Создается новая команда, от чемпионской остались два столпа — Нестеров и Карнаухов. Штаб Никитина строит всерьез и надолго»

— Знаете, не удивлен, что у красно-синих — тяжелый старт, по набранным очкам — на отметке 50 процентов. Все-таки создается новая команда, в которой много новых игроков, в частности — легионеров. По сути, от прежнего, чемпионского, ЦСКА остались два столпа — защитник Нестеров и форвард Карнаухов. В общем-то строительство идет практически с нуля.