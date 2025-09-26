Андрей Коваленко о ЦСКА: «Создается новая команда, от чемпионской остались два столпа — Нестеров и Карнаухов. Штаб Никитина строит всерьез и надолго»

— Знаете, не удивлен, что у красно-синих — тяжелый старт, по набранным очкам — на отметке 50 процентов. Все-таки создается новая команда, в которой много новых игроков, в частности — легионеров. По сути, от прежнего, чемпионского, ЦСКА остались два столпа — защитник Нестеров и форвард Карнаухов. В общем-то строительство идет практически с нуля.
Оценивать в прессе игру Николая Коваленко не хотел бы — как и других хоккеистов. Тем более что спокойно поговорить с сыном практически не удается — этой осенью у меня насыщенный график поездок по России.
— Что вам нравится в новом ЦСКА?
— Самое главное, что штаб Игоря Никитина строит команду всерьез и надолго. Это его отличительная черта. И когда идет такой процесс, за каждого игрока команды можно не беспокоиться — все они будут прогрессировать. Особенно молодые и талантливые.
— В чем выражается это строительство?
— У Никитина все в деталях расписано, за каждый отрезок работы отвечает свой специалист. Дмитрий Юшкевич — это дисциплина и оборона, Антон Курьянов — это атака и хитрости в большинстве, свой участок и свои приемы у Александра Попова, ну и так далее.
В свое время именно штаб Никитина создал то ЦСКА, который стал лидером нашего хоккея. Эта чемпионская команда досталась Сергею Федорову, который, с высоты звезды нашего хоккея, подшлифовал под два Кубка Гагарина, — сказал олимпийский чемпион.