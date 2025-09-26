Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Андрей Коваленко о ЦСКА: «Создается новая команда, от чемпионской остались два столпа — Нестеров и Карнаухов. Штаб Никитина строит всерьез и надолго»

— Как оцените первый месяц регулярного чемпионата для своего старшего сына Николая (3 гола, 6 очков) и его нового клуба — ЦСКА (четыре победы, пять поражений)?

Источник: Спортс"

— Знаете, не удивлен, что у красно-синих — тяжелый старт, по набранным очкам — на отметке 50 процентов. Все-таки создается новая команда, в которой много новых игроков, в частности — легионеров. По сути, от прежнего, чемпионского, ЦСКА остались два столпа — защитник Нестеров и форвард Карнаухов. В общем-то строительство идет практически с нуля.

Оценивать в прессе игру Николая Коваленко не хотел бы — как и других хоккеистов. Тем более что спокойно поговорить с сыном практически не удается — этой осенью у меня насыщенный график поездок по России.

— Что вам нравится в новом ЦСКА?

— Самое главное, что штаб Игоря Никитина строит команду всерьез и надолго. Это его отличительная черта. И когда идет такой процесс, за каждого игрока команды можно не беспокоиться — все они будут прогрессировать. Особенно молодые и талантливые.

— В чем выражается это строительство?

— У Никитина все в деталях расписано, за каждый отрезок работы отвечает свой специалист. Дмитрий Юшкевич — это дисциплина и оборона, Антон Курьянов — это атака и хитрости в большинстве, свой участок и свои приемы у Александра Попова, ну и так далее.

В свое время именно штаб Никитина создал то ЦСКА, который стал лидером нашего хоккея. Эта чемпионская команда досталась Сергею Федорову, который, с высоты звезды нашего хоккея, подшлифовал под два Кубка Гагарина, — сказал олимпийский чемпион.