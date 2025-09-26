Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место — это из области фантастики»

Уфимский клуб занимает последнее место в Восточной конференции FONBET КХЛ с 4 очками в 7 играх.

«В “Салавате” с самого начала сезона осознавали свои проблемы с бюджетом. Когда из команды ушли основные игроки, никаких ожиданий от текущего сезона не осталось.

Возможно, уфимцы смогут выйти в плей-офф. Но чтобы занять третье место, как в прошлом году… Это будет чем-то из области фантастики.

Ушли все лидеры: забивные ребята, иностранцы. Чтобы найти им замену среди своих, местных игроков, нужно время. За год этого не сделаешь. Будем надеяться, что оставшиеся игроки смогут заменить ушедших лидеров и побороться за плей-офф«, — сказал трехкратный чемпион России и бывший игрок “Салавата Юлаева”.