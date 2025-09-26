Хмелевски — болельщикам «Салавата»: «Уфа всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю клубу всего наилучшего»

Спасибо всем моим товарищам по команде, которые боролись плечом к плечу вместе со мной все это время; без вас, ребята, ничего бы не было.
Также хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что они воспитали меня как игрока и человека. Уфа всегда будет занимать особое место в моем сердце, я желаю клубу всего наилучшего", — написал Хмелевски в соцсети.
«Ак Барс» подписал контракт с Хмелевски на 2 года.
Саша Хмелевски: «Ак Барс» — топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали".