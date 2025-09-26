Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за травмы. Бринд’Амор сообщил, что она не является серьезной

Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор сообщил, что травма 26-летнего россиянина не является серьезной.

Источник: Спортс"

Тем не менее, Кочетков не будет тренироваться с командой до полного восстановления.

Напомним, что в прошлом сезоне Петр установил личный рекорд по числу игр за один сезон НХЛ (47, 27 побед, 89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).