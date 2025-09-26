Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: “Я тоже русский!” Вот она, мягкая сила»

— Вы сыграли великого борца Ивана Поддубного. Оцените масштаб личности Овечкина — он такая же глыба?
— Овечкин представляет Россию и всегда говорит, что он — сын нашей великой страны. Это замечательно! И то, что Александр побил этот вечный рекорд Гретцки, как за океаном его называли, это тоже прекрасно. Он сделал большое дело в сложный момент для нашей страны.
Даже Гретцки сказал: «И я тоже русский!» А это же мощно! Вот она, мягкая сила. Вот тебе пожалуйста! Все вокруг этого события — русские. Овечкин всех объединил.
Надо и дальше бить все рекорды. Мы за Сашу горячо болеем! — сказал народный артист России Михаил Пореченков.
Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах.