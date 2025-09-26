Ричмонд
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
П1
3.30
X
4.40
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
П1
1.79
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
П1
2.15
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
27.09
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: “Я тоже русский!” Вот она, мягкая сила»

6 апреля капитан «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола).

Источник: Спортс"

— Вы сыграли великого борца Ивана Поддубного. Оцените масштаб личности Овечкина — он такая же глыба?

— Овечкин представляет Россию и всегда говорит, что он — сын нашей великой страны. Это замечательно! И то, что Александр побил этот вечный рекорд Гретцки, как за океаном его называли, это тоже прекрасно. Он сделал большое дело в сложный момент для нашей страны.

Даже Гретцки сказал: «И я тоже русский!» А это же мощно! Вот она, мягкая сила. Вот тебе пожалуйста! Все вокруг этого события — русские. Овечкин всех объединил.

Надо и дальше бить все рекорды. Мы за Сашу горячо болеем! — сказал народный артист России Михаил Пореченков.

Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах.