Хартли о Фроузе: «Байрон — наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен»

— Очень важная домашняя победа. Хотим радовать наших болельщиков. Было много удалений, игра была рваная.
— Николаев вернулся в состав. Как вам его игра?
— Я говорил после прошлой игры, что после игр мы обсуждаем игрока и команду в целом. Николаев хорошо тренировался и заслужил этот шанс. Мне понравилось, как он играл.
— Радулов, Сурин, Иванов. В чем секрет «химии» ваших игроков?
— Они играют агрессивно, находят друг друга на площадке. Они хорошо чувствуют друг друга.
— Чего не хватает Байрону?
— Байрон — наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен.
— На чем делали акцент в последней пятиминутке?
— У нас есть сочетания, которые запланированы на овертайм. Мы рады, что болельщики ушли довольными.
— Много очков набрали дома. Как‑то особенно влияет поддержка болельщиков?
— Наши болельщики вдохновляют команду. Даже на разминке их слышно. Это ценно и помогает нам в игре дома, — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ.