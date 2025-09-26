Ричмонд
Хартли о Фроузе: «Байрон — наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен»

«Локомотив» в пятницу обыграл «Автомобилист» в овертайме со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

— Очень важная домашняя победа. Хотим радовать наших болельщиков. Было много удалений, игра была рваная.

— Николаев вернулся в состав. Как вам его игра?

— Я говорил после прошлой игры, что после игр мы обсуждаем игрока и команду в целом. Николаев хорошо тренировался и заслужил этот шанс. Мне понравилось, как он играл.

— Радулов, Сурин, Иванов. В чем секрет «химии» ваших игроков?

— Они играют агрессивно, находят друг друга на площадке. Они хорошо чувствуют друг друга.

— Чего не хватает Байрону?

— Байрон — наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен.

— На чем делали акцент в последней пятиминутке?

— У нас есть сочетания, которые запланированы на овертайм. Мы рады, что болельщики ушли довольными.

— Много очков набрали дома. Как‑то особенно влияет поддержка болельщиков?

— Наши болельщики вдохновляют команду. Даже на разминке их слышно. Это ценно и помогает нам в игре дома, — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ.