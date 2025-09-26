Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и “мусорных голов”, и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»

— Чего не хватает команде?
— Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя роль и бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться.
— Как вам дебют Антипина?
— Он опытный защитник. Такой нам и нужен был. Добавит нам хладнокровия в обороне.
— Может, заменить игроков молодежью?
— Скорее всего, это будет так. Не скажу, что нас не устраивают все, но будем думать, — сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.
«Лада» проиграла 7-й матч подряд — 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ.