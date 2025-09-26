Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и “мусорных голов”, и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»

В пятницу клуб уступил «Шанхаю» со счетом 1:4. «Лада» продлила серию поражений до семи игр.

Источник: Спортс"

— Чего не хватает команде?

— Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя роль и бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться.

— Как вам дебют Антипина?

— Он опытный защитник. Такой нам и нужен был. Добавит нам хладнокровия в обороне.

— Может, заменить игроков молодежью?

— Скорее всего, это будет так. Не скажу, что нас не устраивают все, но будем думать, — сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.

«Лада» проиграла 7-й матч подряд — 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ.