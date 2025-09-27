Стаховяк из «Тампы» набрал 2+1 в матче с «Каролиной» на предсезонке и стал 1-й звездой. Форвард польского происхождения играет за сборную Германии

В выставочном матче с «Каролиной» Стаховяк сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу. Его признали первой звездой встречи.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
14:30
Металлург Мг
–
:
Ак Барс
–
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
14:30
Салават Юлаев
–
:
Авангард
–
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
15:00
Барыс
–
:
Сибирь
–
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48
17:00
Сочи
–
:
СКА
–
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.70
П2
1.72
17:00
Торпедо
–
:
Нефтехимик
–
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.40
П2
3.20
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2