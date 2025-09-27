Грошев и Трикозов забросили по шайбе в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова — ассист при победной шайбе «Лайтнинг»

23-летний Грошев (17:35, 2:57 — в меньшинстве, «+1») был заявлен за «Тампу» как защитник. Он также отметился 4 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
21-летний Трикозов (9:09, нейтральная полезность) выходил только в равных составах. У форварда «Каролины» 2 броска в створ и 2 блока.
Отметим, что за «Харрикейнс» также сыграл защитник Александр Никишин (21:49, 5:32 — в большинстве, 0:38 — в меньшинстве, полезность «минус 1»).
За «Лайтнинг» — форвард Никита Кучеров (17:34, 4:20 — в большинстве, полезность «минус 1»), ассистировавший Оливеру Бьоркстранду при победной шайбе в большинстве.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше