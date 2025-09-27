Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.70
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Грошев и Трикозов забросили по шайбе в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова — ассист при победной шайбе «Лайтнинг»

Россияне отличились в игре между «Лайтнинг» и «Харрикейнс» (6:5) на предсезонке НХЛ.

23-летний Грошев (17:35, 2:57 — в меньшинстве, «+1») был заявлен за «Тампу» как защитник. Он также отметился 4 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

21-летний Трикозов (9:09, нейтральная полезность) выходил только в равных составах. У форварда «Каролины» 2 броска в створ и 2 блока.

Отметим, что за «Харрикейнс» также сыграл защитник Александр Никишин (21:49, 5:32 — в большинстве, 0:38 — в меньшинстве, полезность «минус 1»).

За «Лайтнинг» — форвард Никита Кучеров (17:34, 4:20 — в большинстве, полезность «минус 1»), ассистировавший Оливеру Бьоркстранду при победной шайбе в большинстве.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше