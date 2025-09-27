Морис о травме Баркова: «У “Флориды” дыра в составе, тут нечего скрывать. Нам нужна отдача от других лидеров, но заменить его будет нереально»

Таким образом, 30-летний игрок пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ (последний матч «Пантерс» в регулярке-2025/26 состоится 15 апреля — через 6,5 месяца).
Напомним, что Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг — после столкновения с защитником Нико Микколой.
"Нечего скрывать, у нас дыра в составе. Это очень важный для нас игрок и лидер в раздевалке. Сейчас нам будет нужна отдача от других наших лидеров.
Мы увидим других игроков на его месте. Я понимаю, что травмы дают шанс другим ребятам. Но заменить Баркова каким-то одним игроком будет нереально. Здесь должна быть работа коллектива — это должно дойти до всех, включая и тренеров.
Не хотелось бы, чтобы такое происходило. Но если уж произошло, то лучше раньше, чем позже. Чтобы у нас было время разобраться с этим и лучше узнать других наших игроков. По сути, в лагере мы еще не успели сделать ничего серьезного. Он даже не успел устать. Это была случайность«, — сказал главный тренер “Флориды”.