Морис о травме Баркова: «У “Флориды” дыра в составе, тут нечего скрывать. Нам нужна отдача от других лидеров, но заменить его будет нереально»

Не хотелось бы, чтобы такое происходило. Но если уж произошло, то лучше раньше, чем позже. Чтобы у нас было время разобраться с этим и лучше узнать других наших игроков. По сути, в лагере мы еще не успели сделать ничего серьезного. Он даже не успел устать. Это была случайность«, — сказал главный тренер “Флориды”.