Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» — в матче с «Вегасом» на предсезонке

34-летний россиянин (20:59 — максимальное время среди полевых игроков калифорнийцев, 3:45 — в большинстве, 2:59 — в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1».
Он реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 1 силовым приемом.
Защитник «Шаркс» стал автором единственной шайбы своей команды в предсезонном матче с «Вегасом» (1:2).
