14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.70
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» — в матче с «Вегасом» на предсезонке

Защитник «Шаркс» стал автором единственной шайбы своей команды в предсезонном матче с «Вегасом» (1:2).

34-летний россиянин (20:59 — максимальное время среди полевых игроков калифорнийцев, 3:45 — в большинстве, 2:59 — в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1».

Он реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 1 силовым приемом.