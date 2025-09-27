Ричмонд
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.92
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Форвард «Югры» Итай Иешуа Гуревич: «Иногда соперники спрашивают, откуда я взялся. В сборную Израиля меня зовут, но пока цель — сборная России»

В текущем сезоне 19-летний форвард провел 6 матчей за клуб в Olimbpet ВХЛ и набрал 1 (0+1) очко. В прошлом сезоне у него было 3 (1+2) очка в 12 играх за клуб из Ханты-Мансийска.

Источник: Спортс"

— Как к вам правильно обращаться?

— У меня два имени — Итай и Иешуа. В команде — и в «Югре», и в «Мамонтах Югры» — в основном зовут Итай.

— Как развивалась ваша юношеская и юниорская карьера?

— Родился в Израиле в небольшом городе Рамад-Ган, недалеко от Тель-Авива. В трехлетнем возрасте вместе с семьей отправились в Новокузнецк, там в «Металлурге» делал свои первые шаги в хоккее.

В 15 лет переехал в Ханты-Мансийск — в школу «Югры». В ней по большому счету и произошло мое уже профессиональное становление.

В Ханты-Мансийске сильные тренеры и одна из лучших школ в стране, выпустила многих профессионалов. Уже в «Мамонтах» почувствовал свой прогресс, помогал команде, регулярно набирал очки. И вот заслужил вызов в основную команду — в «Югру», в ВХЛ.

— У вас необычные для ВХЛ имена, может, соперники как-то подшучивают?

— Нет, никаких шуток со стороны не слышал. Разве что иногда соперники спрашивают, где начинал играть в хоккей и откуда взялся (смеется).

— Есть ли у вас мечта?

— Ставлю перед собой максимальные задачи, этому всех нас учат в «Югре», ее школе. Надо закрепляться на уровне ВХЛ и стараться идти дальше, до сборной России. Это моя профессиональная мечта.

— А что по поводу сборной Израиля?

— Меня зовут в эту сборную, она мне тоже интересна, но пока цель — сборная России, — сказал Гуревич.