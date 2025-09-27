Форвард «Югры» Итай Иешуа Гуревич: «Иногда соперники спрашивают, откуда я взялся. В сборную Израиля меня зовут, но пока цель — сборная России»

— Как к вам правильно обращаться?
— У меня два имени — Итай и Иешуа. В команде — и в «Югре», и в «Мамонтах Югры» — в основном зовут Итай.
— Как развивалась ваша юношеская и юниорская карьера?
— Родился в Израиле в небольшом городе Рамад-Ган, недалеко от Тель-Авива. В трехлетнем возрасте вместе с семьей отправились в Новокузнецк, там в «Металлурге» делал свои первые шаги в хоккее.
В 15 лет переехал в Ханты-Мансийск — в школу «Югры». В ней по большому счету и произошло мое уже профессиональное становление.
В Ханты-Мансийске сильные тренеры и одна из лучших школ в стране, выпустила многих профессионалов. Уже в «Мамонтах» почувствовал свой прогресс, помогал команде, регулярно набирал очки. И вот заслужил вызов в основную команду — в «Югру», в ВХЛ.
— У вас необычные для ВХЛ имена, может, соперники как-то подшучивают?
— Нет, никаких шуток со стороны не слышал. Разве что иногда соперники спрашивают, где начинал играть в хоккей и откуда взялся (смеется).
— Есть ли у вас мечта?
— Ставлю перед собой максимальные задачи, этому всех нас учат в «Югре», ее школе. Надо закрепляться на уровне ВХЛ и стараться идти дальше, до сборной России. Это моя профессиональная мечта.
— А что по поводу сборной Израиля?
— Меня зовут в эту сборную, она мне тоже интересна, но пока цель — сборная России, — сказал Гуревич.