Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.92
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то — нет. Хоккей — это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»

23-летний форвард из Беларуси перешел из «Спартака» на правах аренды. На его счету 4 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ и ни одного результативного действия при полезности «минус 2».

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне он набрал 73 (39+34) очка в 75 играх за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.

«Мы с агентом попросили руководство “Спартака” об аренде. Спасибо ему большое за то, что оно пошло на уступки. Я понимал, что совсем недавно восстановился от травмы, и держать меня в ВХЛ нет смысла.

Так меня отправили в аренду, и я этому только рад. Я бы не сказал, что в «Спартаке» слишком большая конкуренция. Просто есть игроки, которым тренер [Алексей Жамнов] доверяет. Кто-то подходит ему, кто-то — нет. Хоккей — это бизнес. Такие вещи нужно нормально воспринимать. Необходимо искать свое место и двигаться дальше.

Думаю, мы поговорим с руководителями «Спартака», когда я приеду в Москву на игру с красно-белыми, и меня направят на правильный путь, чтобы я приносил больше пользы.

Идет работа, у меня прошло только три матча (форвард дал комментарий до вчерашнего матча с «Ладой» — Спортс). Надеюсь, что через пару игр я полностью вольюсь в ритм и буду показывать свою игру", — сказал Чезганов.