Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то — нет. Хоккей — это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»

В прошлом сезоне он набрал 73 (39+34) очка в 75 играх за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.
«Мы с агентом попросили руководство “Спартака” об аренде. Спасибо ему большое за то, что оно пошло на уступки. Я понимал, что совсем недавно восстановился от травмы, и держать меня в ВХЛ нет смысла.
Так меня отправили в аренду, и я этому только рад. Я бы не сказал, что в «Спартаке» слишком большая конкуренция. Просто есть игроки, которым тренер [Алексей Жамнов] доверяет. Кто-то подходит ему, кто-то — нет. Хоккей — это бизнес. Такие вещи нужно нормально воспринимать. Необходимо искать свое место и двигаться дальше.
Думаю, мы поговорим с руководителями «Спартака», когда я приеду в Москву на игру с красно-белыми, и меня направят на правильный путь, чтобы я приносил больше пользы.
Идет работа, у меня прошло только три матча (форвард дал комментарий до вчерашнего матча с «Ладой» — Спортс). Надеюсь, что через пару игр я полностью вольюсь в ритм и буду показывать свою игру", — сказал Чезганов.