Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то — нет. Хоккей — это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»

Так меня отправили в аренду, и я этому только рад. Я бы не сказал, что в «Спартаке» слишком большая конкуренция. Просто есть игроки, которым тренер [Алексей Жамнов] доверяет. Кто-то подходит ему, кто-то — нет. Хоккей — это бизнес. Такие вещи нужно нормально воспринимать. Необходимо искать свое место и двигаться дальше.