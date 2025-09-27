ХК «Лада» проиграл «Драконам» из Шанхая

Начало матча получилось для «Лады» крайне неудачным. «Драконы» дважды реализовали численное преимущество: сначала отличился Ник Меркли, а затем — Адам Кленденинг.
Во втором периоде Гейдж Куинни увеличил преимущество китайской команды (вновь гости реализовали численное преимущество).
На 54-й минуте Андрей Чивилев, получив передачу из-за ворот отыграл одну шайбу. Вскоре наставник «Лады» взял тайм-аут, после которого заменил голкипера полевым игроком, но Спенсер Фу снял все вопросы о победителе матча, забросив шайбу в пустые ворота.
1:4, победа «Шанхайских Драконов».