Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр — великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»

— Я бы с удовольствием! Вот только на коньках плохо катаюсь. Александр — великий игрок. Просто замечательный! Кто бы его ни сыграл, это будет большой подарок и для зрителей, и для любителей хоккея. Ему желаю только удачи и счастья…