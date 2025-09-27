Ричмонд
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр — великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»

— К вам по фактуре уже приближается Александр Овечкин. У него голова уже более седая, чем у вас.

Источник: Спортс"

— А он не подкрашивается для солидности?

— Как раз нет! А у вас не возникало желания сыграть Овечкина в кино? Права на экранизацию биографии Александра Великого уже куплены.

— Я бы с удовольствием! Вот только на коньках плохо катаюсь. Александр — великий игрок. Просто замечательный! Кто бы его ни сыграл, это будет большой подарок и для зрителей, и для любителей хоккея. Ему желаю только удачи и счастья…

А может, Овечкин сам себя сыграет? Что уж там. А мы вот здесь, артисты, его потренируем, покажем кое-какие силовые приемы из нашей актерской работы.

— Сейчас Овечкин — в каждой рекламе в телевизоре.

— Вот! Это маленькая работа. А мы покажем, как сниматься в больших работах. Поэтому, Александр, мы открыты для сотрудничества. Саша, вперед! У тебя все получится, ты — молодец, — сказал народный артист России Михаил Пореченков.

Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2», рассказал режиссер Булатов: «Легендарный хоккеист и мировая звезда также будет помогать в его продвижении».

