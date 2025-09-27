Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.76
X
5.00
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2

Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте»

Форвард московского «Динамо» ответил на вопрос о том, кто является наиболее популярным российским хоккеистом в Северной Америке.

Источник: Спортс"

"Когда Овечкин завершит карьеру, самым популярным станет Капризов. Сейчас он на втором месте. Он очень ярко проводит карьеру в НХЛ. Его любят болельщики.

Думаю, он все-таки договорится о новом контракте с «Миннесотой». Это один из лучших игроков лиги. Я смотрю много матчей «Уайлд», слежу за его игрой.

Сложно сказать, сможет ли он выиграть Кубок Стэнли, если останется в клубе. Но если ты усердно работаешь, никогда не останавливаешься, продолжаешь прогрессировать, то ты достоин этого трофея.

Уверен, он хочет выиграть кубок, как это сделал Овечкин в свое время или другие российские игроки. Если он уверен в «Миннесоте», что он способен с этой командой выигрывать, то стоит задержаться там", — сказал Дилан Сикьюра.