Карбери допустил, что Овечкин сыграет против «Коламбуса» или «Бостона» в выставочных матчах. Форвард пропустит игру с «Нью-Джерси»

40-летний капитан «Вашингтона» пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально.

Источник: Спортс"

Сейчас Овечкин участвует в командных упражнениях, но все еще носит бесконтактный свитер.

«Это еще один шаг в правильном направлении для него, чтобы вернуться к полноценным тренировкам и, возможно, принять участие в выставочных матчах», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Карбери не исключил, что Александр Овечкин может выйти на лед уже во вторник в матче против «Коламбуса». Однако более вероятным выглядит его участие в двух заключительных играх предсезонного цикла — дома 3 октября против «Бостона» или 5 октября против «Коламбуса».

«Перед тем как сыграть, он должен провести тренировку в полноценном, контактном джерси. Я говорил о двух матчах: это не самый идеальный вариант, но есть вероятность, что он сыграет обе домашние игры», — сказал Спенсер Карбери.

28 сентября «Кэпиталс» проведут гостевой матч с «Нью-Джерс», Овечкин не будет участвовать в этой игре.

Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 9 октября. Предстоящий сезон станет для россиянина 21-м в НХЛ.

