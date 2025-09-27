Карбери допустил, что Овечкин сыграет против «Коламбуса» или «Бостона» в выставочных матчах. Форвард пропустит игру с «Нью-Джерси»

Карбери не исключил, что Александр Овечкин может выйти на лед уже во вторник в матче против «Коламбуса». Однако более вероятным выглядит его участие в двух заключительных играх предсезонного цикла — дома 3 октября против «Бостона» или 5 октября против «Коламбуса».