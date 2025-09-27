Исаков об 1:2 от «Нефтехимика»: «Торпедо» не хватило агрессивной игры под воротами. Одной из задач было забрать шайбу у соперника, контролировать ее. Вроде план удался, но судя по результату&

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
28.09
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

— Достаточно противоречивое мнение остается после игры. Вроде владели преимуществом, создавали моменты. Не хватило агрессивной игры под воротами. Были ситуации, когда шайба должна вот‑вот пересечь линию ворот.

— Достаточно противоречивое мнение остается после игры. Вроде владели преимуществом, создавали моменты. Не хватило агрессивной игры под воротами. Были ситуации, когда шайба должна вот‑вот пересечь линию ворот. Не хватило определенных моментов.

— Отсутствие Соколова и Атанасова с чем связано?

— Откройте статистику их последних игр — и отсутствие этих игроков будет очевидно.

— К защитникам вопросов нет?

— По первой шайбе — возможно, вторая пришла с контратаки. Вопросы будут всегда. 15−20 бросков всегда за игру совершается обеими командами. Вопрос, кто ими воспользуется.

— Будут изменения в составе?

— Результат просит этого, но сразу после матча серьезных заявлений и оценок давать не буду.

— Что скажете о столкновении Кручинина и Федотова?

— Распространенный случай, когда эмоции играют первую роль в ситуации.

— Что сказали ребятам после матча?

— Это наша внутренняя кухня, но мы должны сконцентрироваться на моментах дисциплины.

— Был план играть первым номером?

— Понимали, что «Нефтехимик» — эмоциональная команда, с шайбой может создать много неприятностей сопернику. Одной из основных задач было забрать у них шайбу и как можно больше ее контролировать. Вроде глобально план удался, но если посмотреть результат — то нет.

— Показалось, что хотели во многих моментах довести до верного…

— Это бросалось в глаза в первом периоде, с убойных позиций бросали очень мало, пытались улучшить и создать супермомент, что не получалось. В перерывах делали акцент, что надо отталкиваться на завершение с середины площадки, отдавать предпочтение броскам.

— Делаете тренерские поправки между периодами с учетом статистики?

— Статистика всегда есть после каждого периода, тут вопрос надобности. Иногда даже не заглянешь в нее, а иногда есть вопросы и надо к ней обратиться, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

