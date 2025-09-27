Исаков об 1:2 от «Нефтехимика»: «Торпедо» не хватило агрессивной игры под воротами. Одной из задач было забрать шайбу у соперника, контролировать ее. Вроде план удался, но судя по результату&

— Понимали, что «Нефтехимик» — эмоциональная команда, с шайбой может создать много неприятностей сопернику. Одной из основных задач было забрать у них шайбу и как можно больше ее контролировать. Вроде глобально план удался, но если посмотреть результат — то нет.