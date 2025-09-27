Исаков об 1:2 от «Нефтехимика»: «Торпедо» не хватило агрессивной игры под воротами. Одной из задач было забрать шайбу у соперника, контролировать ее. Вроде план удался, но судя по результату&

— Достаточно противоречивое мнение остается после игры. Вроде владели преимуществом, создавали моменты. Не хватило агрессивной игры под воротами. Были ситуации, когда шайба должна вот‑вот пересечь линию ворот. Не хватило определенных моментов.
— Отсутствие Соколова и Атанасова с чем связано?
— Откройте статистику их последних игр — и отсутствие этих игроков будет очевидно.
— К защитникам вопросов нет?
— По первой шайбе — возможно, вторая пришла с контратаки. Вопросы будут всегда. 15−20 бросков всегда за игру совершается обеими командами. Вопрос, кто ими воспользуется.
— Будут изменения в составе?
— Результат просит этого, но сразу после матча серьезных заявлений и оценок давать не буду.
— Что скажете о столкновении Кручинина и Федотова?
— Распространенный случай, когда эмоции играют первую роль в ситуации.
— Что сказали ребятам после матча?
— Это наша внутренняя кухня, но мы должны сконцентрироваться на моментах дисциплины.
— Был план играть первым номером?
— Понимали, что «Нефтехимик» — эмоциональная команда, с шайбой может создать много неприятностей сопернику. Одной из основных задач было забрать у них шайбу и как можно больше ее контролировать. Вроде глобально план удался, но если посмотреть результат — то нет.
— Показалось, что хотели во многих моментах довести до верного…
— Это бросалось в глаза в первом периоде, с убойных позиций бросали очень мало, пытались улучшить и создать супермомент, что не получалось. В перерывах делали акцент, что надо отталкиваться на завершение с середины площадки, отдавать предпочтение броскам.
— Делаете тренерские поправки между периодами с учетом статистики?
— Статистика всегда есть после каждого периода, тут вопрос надобности. Иногда даже не заглянешь в нее, а иногда есть вопросы и надо к ней обратиться, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
Гришин о 2:1 с «Торпедо»: «Нефтехимик» не планировал играть 2-м номером, соперник был свежее. Исакова очень уважаю, поблагодарил за игру. Сказал, что его команда выступила хорошо".