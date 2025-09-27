Зарипов о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: «Был удивлен. Виден просвет, нужно выравнивать ситуацию. Хмелевски не перевернет игру в одиночку, побеждать должна команда»

«В сегодняшней игре казанцам удалось одержать волевую победу над “Металлургом”. Очень рад за команду. О чем это говорит? Уже виден просвет в игре всего коллектива. У “Ак Барса” есть хороший состав, просто нужно добавить ряд элементов для результативной игры.