Зарипов о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: «Был удивлен. Виден просвет, нужно выравнивать ситуацию. Хмелевски не перевернет игру в одиночку, побеждать должна команда»

Если говорить откровенно, то я немного удивлен сегодняшними результатами «Ак Барса». Пока сезон идет не в радость болельщикам из Татарстана. В моей карьере тоже бывали разные ситуации. Сейчас только начало сезона.
«Ак Барсу» нужно подобрать ключ для понимания и разгадки нынешней ситуации. На данный момент команда подошла к той черте, когда нужно обязательно нужно выравнивать ситуацию, иначе потом будет поздно. Появление Хмелевски дополнительно внесет определенную лепту в игру казанцев. Он может добавить свежести в некоторых моментах.
Сейчас в целом команде необходимо собраться и исправлять ситуацию. В одиночку Хмелевски не сможет перевернуть всю игру. Побеждать должна вся команда. Я не сомневаюсь, что ситуация в скором времени исправится«, — сказал экс-форвард “Ак Барса” Данис Зарипов.
Чудо-камбэк «Ак Барса» с «Магниткой»: 0:3 в 4:3. А точно проблемы у них?