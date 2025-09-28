Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Хохлачев о дебюте за «Салават»: «Топ-команда, все супер, коллектив отличный. Жаль, что проиграли “Авангарду”, хотелось проявить себя»

Ранее 32-летний форвард подписал пробный контракт с уфимским клубом. В субботу «Салават» дома проиграл «Авангарду» (2:5) в Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс"

— У нас было много моментов. Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счет. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счет не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.

— Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?

— Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.

— Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?

— Все супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне все нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли, — сказал Александр Хохлачев.