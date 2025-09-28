Хохлачев о дебюте за «Салават»: «Топ-команда, все супер, коллектив отличный. Жаль, что проиграли “Авангарду”, хотелось проявить себя»

— У нас было много моментов. Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счет. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счет не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.
— Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?
— Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.
— Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?
— Все супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне все нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли, — сказал Александр Хохлачев.