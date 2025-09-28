«Сент-Луис» продлил Фаулера на 3 года с кэпхитом 6,1 млн долларов. Клуб выменял защитника у «Анахайма» в прошлом сезоне

Предстоящий сезон станет для американца заключительным по 8-летнему контракту со средней зарплатой 6,5 миллиона долларов в год.
Фаулер стал игроком «Сент-Луиса» по ходу прошлого сезона — в результате обмена из «Анахайма». Тогда он впервые за карьеру в НХЛ сменил команду.
В 51 матче за «блюзменов» в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 36 (9+27) очков при полезности «+19» и среднем времени на льду 21:42.
В 7 играх плей-офф Кэм добавил еще 10 (2+8) баллов, установив рекорд «Сент-Луиса» для одной серии.