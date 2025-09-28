Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2

Генменеджер «Анахайма» о 6-летнем контракте Мактавиша на 42 млн долларов: «Мэйсон — ключевой игрок для нашей команды. Мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать»

«Дакс» подписали с 22-летним форвардом соглашение на 6 лет с кэпхитом 7 миллионов долларов.

Источник: Спортс"

3-й номер драфта НХЛ-2021 набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за калифорнийцев.

"Мэйсон — ключевой игрок нашей команды. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение, подчеркивающее его важность для нашего будущего.

Это одаренный и физически крепкий хоккеист, обладающий духом соперничества и играющий правильно. Мэйсон оказал влияние уже в молодом возрасте, мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать и поможет команде достигнуть стабильных успехов", — сказал Пэт Вербик.