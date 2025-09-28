Генменеджер «Анахайма» о 6-летнем контракте Мактавиша на 42 млн долларов: «Мэйсон — ключевой игрок для нашей команды. Мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать»

3-й номер драфта НХЛ-2021 набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за калифорнийцев.
"Мэйсон — ключевой игрок нашей команды. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение, подчеркивающее его важность для нашего будущего.
Это одаренный и физически крепкий хоккеист, обладающий духом соперничества и играющий правильно. Мэйсон оказал влияние уже в молодом возрасте, мы уверены в том, что он продолжит прогрессировать и поможет команде достигнуть стабильных успехов", — сказал Пэт Вербик.