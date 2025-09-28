Корешков о Кузнецове: «По стилю и менталитету он может идеально вписаться в “Металлург”. Но и ожидания будут максимальными»

Но при этом и ожидания от Евгения в Магнитогорске будут максимальными. Для «Металлурга» существует только первое место — и любой новичок должен это понимать. Как сейчас это понимают Ткачев, Толчинский и Барак, адаптация которых проходит не совсем быстро.