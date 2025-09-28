Корешков о Кузнецове: «По стилю и менталитету он может идеально вписаться в “Металлург”. Но и ожидания будут максимальными»

— Надо знать Магнитогорск. Это особый город, где ценят комбинационный, авторский хоккей. Тем более что речь о Кузнецове, воспитаннике именно уральского региона. По стилю и менталитету он может идеально вписаться как раз в «Металлург».
Но при этом и ожидания от Евгения в Магнитогорске будут максимальными. Для «Металлурга» существует только первое место — и любой новичок должен это понимать. Как сейчас это понимают Ткачев, Толчинский и Барак, адаптация которых проходит не совсем быстро.
— Если Кузнецов все-таки доедет до Магнитогорска, его место — в центре или на фланге?
— Евгений — опытнейший хоккеист, выигрывал трофеи и на мировом уровне, и в НХЛ. Он умеет и любит играть как в центре, так и на фланге — и, учитывая подбор партнеров, сам способен перестроиться.
Наоборот, в некоторой размытости амплуа — скорее плюс Кузнецова. Этот универсализм может добавить и ему, и команде непредсказуемости. Естественно, в том случае, если игрок готов и заряжен.
Но давайте на этой теме сейчас не останавливаться, ведь никакой официальной информации нет — только слухи, — сказал двукратный чемпион России в составе «Металлурга».
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ.
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»).