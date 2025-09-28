Денисенко о дубле в матче с «Металлургом»: «Что рассказывать? Бросал. Надо больше это делать, бросок — всегда голевой момент»

— Какие впечатления после такого матча?
— Хорошие впечатления, после победы всегда приятно развить эти эмоции с ребятами в раздевалке. И очень важная победа, потому что начали мы не очень, а сейчас идет хороший выезд — обыграли «Барыс», здесь победили. Надо завершить победой над «Автомобилистом».
— За счет чего удалось перевернуть матч?
— Когда все вместе включаемся, не проигрываем единоборства, друг под друга открываемся, получается результат. И голы забиваем, и шайба все время у нас, а не у соперника.
— Расскажите про свои шайбы?
— А что рассказывать? Бросал. Бросок — это всегда голевой момент, два броска — два гола. Больше бросать надо.
— Какое впечатление у вас от дебюта Александра Хмелевски?
— Впечатления положительные, все в Лиге знают, что он мастеровитый игрок, хороший двусторонний центральный, с отличной энергетикой в команде. Только положительные эмоции от игры с ним.
— Он вам организовал гол. Хорошо, что пришел?
— Хорошо, конечно! Мы ждали, и результат вы видите сразу, — сказал Денисенко.