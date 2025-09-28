Ричмонд
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2

Калинюк о дебюте за «Салават»: «Атмосфера в Уфе очень классная, коллектив здорово принял меня. Нужно еще ко многому привыкнуть в игре команды»

28-летний канадский защитник перешел в уфимский клуб из «Ак Барса» в рамках обмена с участием форварда Саши Хмелевски.

Источник: Спортс"

Он впервые сыграл за новую команду в матче FONBET КХЛ с «Авангардом» (2:5).

— Дебютная игра за «Салават Юлаев». Какие первые впечатления от пребывания в Уфе?

— Атмосфера очень классная, коллектив здорово принял меня. Что касается матча, соперник очень здорово действовал, старался часто прессинговать нас в защите, это оказывало влияние на игру. Мне еще нужно ко многому привыкнуть в игре команды, поэтому это займет какое-то время.

— Насколько система игры «Салавата Юлаева» отличается от игры «Ак Барса»?

— Я бы сказал, что есть небольшие отличия, но чего-то глобального не выделил бы.

— Какую установку давал Виктор Козлов на эту игру лично для вас?

— Мы поговорили с главным тренером, ключевое: он объяснил, какую систему команда использует. Очень много информации, которую нужно с первого раза запомнить. Какой-то конкретной установки не было, — сказал Калинюк.