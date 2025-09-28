Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2

Флери о прощальном матче за «Питтсбург»: «Немного переживал — а вдруг пропущу 6 голов за период? Выбрал третий, хотелось помочь команде победить»

40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, подписал пробный контракт с «Питтсбургом». Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в котором провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год) и трижды выиграл Кубок Стэнли.

Источник: Спортс"

Канадец вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1) и отразил все 8 бросков соперника. Его признали первой звездой встречи.

"Я немного переживал — а вдруг пропущу 6 голов за период? (со смехом). Не хотелось испортить игру.

Все было прекрасно организовано. Меня спросили, в каком периоде я хочу сыграть — первом или третьем. Сначала я подумал, что в первом периоде буду хорошо разогрет после разминки.

Но потом я выбрал третий период. Помочь команде победить — вот что я хотел сделать. Мне хотелось выиграть", — сказал Флери.

Отметим, что официально победа в матче была записана на счет Сергея Мурашова, защищавшего ворота «Пингвинс» в первых двух периодах (счет после 40 минут был 2:1).

Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию.