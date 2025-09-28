Ричмонд
Джей Ти Миллер о капитанстве в «Рейнджерс»: «Последние годы в “Ванкувере” создавали во мне монстра. Я продолжу предъявлять высокие требования к себе и всем остальным. Мне это нравится&r

Ранее в этом месяце клуб из Нью-Йорка объявил, что 32-летний форвард будет играть с капитанской нашивкой в новом сезоне.

Источник: Спортс"

Предыдущий капитан команды Джейк Труба был обменян в «Анахайм» по ходу прошлого сезона. Миллер вернулся в «Рейнджерс» в феврале в результате обмена из «Ванкувера». Ранее он играл за клуб с 2013 по 2018 год.

«В последние годы [в “Ванкувере”] было сильное внешнее влияние. Было много всяких событий, из-за которых я чувствовал потребность делать больше, чем меня просят. Это создавало во мне монстра, если можно так сказать.

Я продолжу предъявлять высокие требования к себе и всем остальным. Мне это нравится. Я именно такой по своей сути. Я не чувствую никакого дополнительного давления в связи с капитанством. Это и в самом деле так.

Не думаю, что когда-нибудь все будет идеально. Эмоции, с которыми я играю, всегда во мне, так что важно контролировать их. Иногда нужно сдерживать плохие эмоции. Когда ты играешь с эмоциями, они не будут только хорошими. Успокаивать меня бесполезно. Но в 5−10% случаев стоит сдерживаться.

Я попытаюсь стать таким капитаном, которого хотели бы видеть мои партнеры. Я горжусь тем, что происходит. Знаю, что могут быть какие-то неприятные моменты, но в этом нет ничего нового. Я воспринимаю эту ситуацию как вызов. И мне не терпится увидеть, как я справлюсь с ним. Сейчас у меня стало больше уверенности", — сказал Миллер.