Корешков об «Ак Барсе»: «Самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи проводит на отличном уровне, но иногда тумблер словно выключается»

— Что думаете о нынешнем «Ак Барсе»?
— Для меня это пока самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи — как стартовый в чемпионате против «Авангарда», так и вчерашний в Магнитогорске — проводит на отличном уровне, берет свои очки. Вчера мы вообще увидели очень высокий потенциал Казани, уйти с 0:3 в Магнитогорске — это отличный заряд на весь чемпионат.
При этом иногда у Казани тумблер словно выключается. И мы видим очень средние, сонные матчи, особенно в родных стенах. Не один и не два.
— В чем проблема?
— Со стороны трудно сказать. В «Ак Барсе» работает опытный тренерский штаб, люди глубоко понимают хоккей. Почему некоторым игрокам не хватает мотивации и заряженности — для меня загадка.
— Ваш прогноз на развитие сезона «Ак Барса»?
— У Казани есть все возможности побороться с «Магниткой» за титул на Востоке. Предположу, что в эту борьбу вмешается и «Авангард». Возможны и сюрпризы, — сказал двукратный чемпион России.
Чудо-камбэк «Ак Барса» с «Магниткой»: 0:3 в 4:3. А точно проблемы у них?