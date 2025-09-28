Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2

Корешков об «Ак Барсе»: «Самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи проводит на отличном уровне, но иногда тумблер словно выключается»

В субботу казанцы обыграли «Металлург» (4:3 после 0:3) и ушли с предпоследнего места в Восточной конференции.

— Что думаете о нынешнем «Ак Барсе»?

— Для меня это пока самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи — как стартовый в чемпионате против «Авангарда», так и вчерашний в Магнитогорске — проводит на отличном уровне, берет свои очки. Вчера мы вообще увидели очень высокий потенциал Казани, уйти с 0:3 в Магнитогорске — это отличный заряд на весь чемпионат.

При этом иногда у Казани тумблер словно выключается. И мы видим очень средние, сонные матчи, особенно в родных стенах. Не один и не два.

— В чем проблема?

— Со стороны трудно сказать. В «Ак Барсе» работает опытный тренерский штаб, люди глубоко понимают хоккей. Почему некоторым игрокам не хватает мотивации и заряженности — для меня загадка.

— Ваш прогноз на развитие сезона «Ак Барса»?

— У Казани есть все возможности побороться с «Магниткой» за титул на Востоке. Предположу, что в эту борьбу вмешается и «Авангард». Возможны и сюрпризы, — сказал двукратный чемпион России.

Чудо-камбэк «Ак Барса» с «Магниткой»: 0:3 в 4:3. А точно проблемы у них?