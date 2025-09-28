Корешков об «Ак Барсе»: «Самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи проводит на отличном уровне, но иногда тумблер словно выключается»

— Для меня это пока самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи — как стартовый в чемпионате против «Авангарда», так и вчерашний в Магнитогорске — проводит на отличном уровне, берет свои очки. Вчера мы вообще увидели очень высокий потенциал Казани, уйти с 0:3 в Магнитогорске — это отличный заряд на весь чемпионат.