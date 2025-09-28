Кросби о прощальном матче Флери: «Нужно отдать должное фанатам “Питтсбурга”, прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил»

Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в составе которого провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год).
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе пенсильванцев вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1), заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все 8 бросков по своим воротам.
Его признали первой звездой встречи. Болельщики «Питтсбурга» устроили ему овацию.
"Прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил.
Нужно отдать должное нашим фанатам за то, что сегодня они пришли на матч и поддержали его«, — сказал капитан “Пингвинс”.