Кросби о прощальном матче Флери: «Нужно отдать должное фанатам “Питтсбурга”, прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил»

40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее заключил пробный контракт с «Пингвинс».

Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в составе которого провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год).

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе пенсильванцев вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1), заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все 8 бросков по своим воротам.

Его признали первой звездой встречи. Болельщики «Питтсбурга» устроили ему овацию.

"Прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил.

Нужно отдать должное нашим фанатам за то, что сегодня они пришли на матч и поддержали его«, — сказал капитан “Пингвинс”.