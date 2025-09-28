Ричмонд
Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым — он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»

Один из экспертов TSN не включил капитана «Вашингтона» в ежегодный рейтинг из 50 лучших хоккеистов НХЛ. Овечкин занял 49-е итоговое место после суммирования голосов всех аналитиков.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что Овечкин просто обязан быть в топ-50. Если бы он не пропустил из-за травмы 16 матчей в прошлом сезоне, то стал бы лучшим снайпером регулярного чемпионата.

Да, Александр уже не бежит в оборону, но по-прежнему забивает голы и остается одним из лучших по этому навыку, так что должен находиться в рейтинге сильнейших игроков, даже если вы считаете его старым и толстым.

Вы же включаете в число лучших игроков лиги форвардов оборонительного плана, которые мало забивают? Так вот, я считаю, что голы — главное в хоккее, и Овечкин будет забивать, пока не перестанет бросать по воротам«, — сказал бывший главный тренер “Вашингтона” Брюс Будро.

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак.