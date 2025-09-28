Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым — он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»

"Я считаю, что Овечкин просто обязан быть в топ-50. Если бы он не пропустил из-за травмы 16 матчей в прошлом сезоне, то стал бы лучшим снайпером регулярного чемпионата.
Да, Александр уже не бежит в оборону, но по-прежнему забивает голы и остается одним из лучших по этому навыку, так что должен находиться в рейтинге сильнейших игроков, даже если вы считаете его старым и толстым.
Вы же включаете в число лучших игроков лиги форвардов оборонительного плана, которые мало забивают? Так вот, я считаю, что голы — главное в хоккее, и Овечкин будет забивать, пока не перестанет бросать по воротам«, — сказал бывший главный тренер “Вашингтона” Брюс Будро.
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак.