Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
29.09
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
29.09
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.42
П2
5.80
Хоккей. КХЛ
29.09
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
29.09
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Коваленко о хет-трике в матче с «Ладой»: «Хоккей — игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, партнерам огромная благодарность. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде»

Нападающий ЦСКА Коваленко сделал хет-трик в этой игре. Дмитрий Бучельников также забросил 3 шайбы.

Источник: Спортс"

"Мы работали всей командой, придерживались нашего плана на игру. И он удался.

Хоккей — это игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, и партнерам огромная благодарность. Не помню, был ли в моей карьере матч с двумя хет-триками в одной команде, надо открывать историю.

Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде. Для меня важнее, как мы реагируем на забитые и пропущенные шайбы. Не важно, сколько мы забили или пропустили, мы не должны отходить от нашего уровня, надо всегда придерживаться своей игры и в атаке, и в обороне, и в средней зоне.

Где-то ловим шайбу на себя, выводим из зоны, выигрываем единоборства. Из этого и складывается команда, отсюда приходит успех", — сказал нападающий ЦСКА Николай Коваленко.

Два хет-трика за матч! ЦСКА вынес худшую команду сезона КХЛ.