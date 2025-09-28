Ричмонд
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»

В субботу команда уступила ЦСКА со счетом 2:7. «Лада» проиграла 8-й матч подряд и идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова. Это 4-е поражение команды под его руководством.

— Понятно, что в команде вряд ли есть довольные ситуацией. Планируется ли дополнительная работа с коллективом именно в психологическом плане?

— У нас вышел Алтыбармакян, он ответственный за сплочение и за все остальное, с него и спросим. Сложно найти оптимизм после таких игр, но жизнь продолжается.

Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Мы не боимся, что нас могут снять. Это наша работа. Это и доводили парням, чтобы они тоже не боялись. Я верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти, — сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.