Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.42
П2
5.80
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Бучельников о хет-трике: «Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить. Сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу ЦСКА»

Это первые шайбы форварда за ЦСКА. Всего на его счету 6 (3+3) баллов в 10 матчах сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

"Это, можно сказать, второй в карьере хет-трик. Я в молодежке покер забивал. Поэтому сегодня небольшая радость. Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить.

Родители тоже очень сильно переживали, поддерживали. Прежде всего, спасибо им за поддержку. Это важное событие для семьи.

Конечно, сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу команде, когда многое получается и начинается такая засуха — тяжело", — сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Два хет-трика за матч! ЦСКА вынес худшую команду сезона КХЛ.