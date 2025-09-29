Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.42
П2
5.80
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило нашу победу. Дай бог дальше так же продолжить»

"Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило нашу победу. Дай бог дальше так же продолжить.

Источник: Спортс"

Да, играл против своей бывшей команды. Была ли сверхмотивация? У меня уже много бывших команд. Что касается Нижнего Новгорода, то скажу, что приятно сюда приезжать. В Нижнем Новгороде мои родители живут, они были на матче. Очень приятно.

По поводу стычки, которая произошла в третьем периоде. Обычный игровой момент, ничего такого там не было. В такой игре обычно происходит всплеск эмоций. Но это уже в прошлом.

Самое главное — мы выиграли. Остальное, думаю, нам скажет тренерский штаб«, — сказал защитник “Нефтехимика” Максим Федотов.