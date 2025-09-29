Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.55

У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»

— Какое образование вы получили в колледже?

Источник: Спортс"

— Я закончил бизнес-школу, у меня есть степень MBA. Возможно, после завершения хоккейной карьеры я могу заняться бизнесом — даже хоккейным, кто знает, я наслаждаюсь этой игрой. Однако я об этом еще не задумывался, хочется подольше поиграть в хоккей.

— Университет следил за вашей учёбой или мог прощать какое-то отставание за хорошую игру?

— Да, две плохие оценки — ты не мог играть. Надо было засесть за учебники и все серьезно исправлять — это создавало нужный баланс между учебой и спортом. Конечно, это было непросто временами, но это помогало тебе лучше распоряжаться своим временем. Впрочем, у меня обычно были хорошие оценки (улыбается), — сказал 30-летний американец.