Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»

После 8 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ уфимский клуб с 4 очками замыкает таблицу Восточной конференции.

Источник: Спортс"

— Многие болельщики и специалисты ожидали, что «Салават» после всех летних потерь слабо стартует. А лично вы ожидали?

— Знаете, мне еще рано делать какие-то прогнозы. Могу сказать, что команда много работала в тренировочном лагере, у нас была хорошая, но тяжелая по нагрузкам предсезонка.

Понятно, что состав команды после бронзы изменился, но все понимали, что в таких условиях каждому нужно делать шаг вперед. Думаю, у нас все получится, сезон только стартовал.

— В чем причина такого старта?

— Тренерский штаб все раскладывает по полочкам. В первую очередь нам нужно улучшить реализацию голевых моментов. Во вторую — сыграть строже и проще в обороне, избежать обрезов.

— Настроение в команде подавленное?

— Нет, все профессионалы, все понимают, что сезон только стартовал, главные матчи впереди. Сейчас самое главное для «Салавата» — начать побеждать. В конце концов от зоны плей-офф нас отделяет всего пара-тройка побед, все рядом, — сказал 18-летний форвард «Салавата».