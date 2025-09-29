Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»

— Нет, все профессионалы, все понимают, что сезон только стартовал, главные матчи впереди. Сейчас самое главное для «Салавата» — начать побеждать. В конце концов от зоны плей-офф нас отделяет всего пара-тройка побед, все рядом, — сказал 18-летний форвард «Салавата».