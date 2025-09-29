Ричмонд
Участие Овечкина в игре с «Коламбусом» маловероятно, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» может сыграть в 2 выставочных матчах дома

Вчера капитан «Вашингтона» тренировался с полным контактом. Напомним, 40-летний нападающий пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем в бесконтактном свитере.

Источник: Спортс"

«Главный тренер “Кэпиталс” Спенсер Карбери сообщил, что Александр Овечкин выглядел хорошо и не испытывал проблем в своем первом полноценном тренировочном занятии с силовой борьбой..

Однако тренер заявил: «Я сильно сомневаюсь, что он выйдет завтра на лед» — в выставочном матче против «Коламбуса».

Тем не менее, остается вероятность, что капитан «Вашингтона» примет участие в двух заключительных предсезонных встречах на домашнем льду — против «Бостона» и «Коламбуса», — написал журналист Том Гулитти.

Ближайшую игру «Вашингтона» проведет на выезде против «Коламбуса» в ночь на 1 октября.

