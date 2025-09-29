Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Сэмберг выбыл на 6−8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» — лучший по полезности в команде в прошлом сезоне

Об этом сообщил главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел. Сэмберг получил травму в субботнем матче против «Калгари» (4:2) после силового приема от нападающего Райана Ломберга.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне 26-летний Сэмберг проводил на льду в среднем 21:08 и имел лучший показатель полезности в команде — «плюс 34». Также на его счету 20 (6+14) очков в 60 матчах регулярки и 0+3 в 13 матчах плей-офф.

«Это похоже на прошлый год, когда мы в первый же день лагеря потеряли двух защитников. Очень жаль, ведь он важная часть нашей команды. Но мы уже не раз просили ребят выйти вперед, и это часть борьбы за место в составе — будь то на тренировках или в предсезонных матчах», — сказал Скотт Арниел.

В прошлом сезоне Сэмберг пропустил 7 недель из-за перелома стопы после того, как заблокировал бросок Стивена Стэмкоса.