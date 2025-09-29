Сэмберг выбыл на 6−8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» — лучший по полезности в команде в прошлом сезоне

«Это похоже на прошлый год, когда мы в первый же день лагеря потеряли двух защитников. Очень жаль, ведь он важная часть нашей команды. Но мы уже не раз просили ребят выйти вперед, и это часть борьбы за место в составе — будь то на тренировках или в предсезонных матчах», — сказал Скотт Арниел.