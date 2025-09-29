Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Исаков о 5:2 со СКА: «Хочется, чтобы “Торпедо” положило этот багаж в копилку нашей игры. Это репетиция матчей плей-офф для обеих команд»

Нижегородский клуб одержал победу в выездном матче со счетом 5:2.

Источник: Спортс"

— Поздравляю команду с победой. Многие моменты, которые запланировали, получились. Хочется, чтобы багаж, который мы сегодня получили, мы положили в копилку нашей игры.

— Насколько сложно проводить две игры подряд с одним соперником?

— Это не очень просто, потому что настраиваться на одного того же соперника — сложная ситуация. Для обеих команд это репетиция матчей плей‑офф.

— СКА не сделал сюрпризов?

— Я так не могу сказать. Нерв и напряжение были на протяжении всего матча. После пропущенной шайбы правильно реагировали на то, что происходило на площадке.

— Что изменилось в третьем периоде, раз удалось наладить большинство?

— Игра в большинстве всегда есть. Вопрос в том, насколько команда может реализовать моменты. Мы реализовали, получается, большинство выиграло матч, — сказал главный тренер «Торпедо».