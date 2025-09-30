Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.15
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.18
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду"

«Сочи» дома одержал победу над тольяттинским клубом со счетом 4:0.

Источник: Спортс"

— Забили быстро первый гол, это нам дало уверенность, что можем хорошо сыграть. Было много моментов, забили еще два во втором периоде, и игра была сделана. Третий период только доигрывали.

«Лада» была нашим основным противником, важно было победить. Мы шесть раз играем с ними [в сезоне], это только вторая игра. Хомченко здорово сыграл, ребята помогали ему сохранить ворота сухими.

— Для «Сочи» это 700‑й матч в КХЛ. Особенно настраивали команду?

— Даже не знал об этом. Хорошая и красивая цифра. Но у нас было другое достижение — 123 очка набрал Артур Тянулин, стал лучшим бомбардиром в истории клуба. У нас есть Максим Рыбин, он его персонально курирует.

— Довольны, что удалось дважды обыграли «Ладу»? Это основной ваш соперник за плей‑офф.

— Игра была за четыре очка. Чтобы попасть в восьмерку, нужно набрать очки в матчах со своими прямыми конкурентами. А звездные команды… кого‑то все равно где‑то прихватим, кто‑то на нас не настроится, недооценит нашу команду, и мы подберем эти очки.

— «Сочи» приятно удивляет в сентябре, команда бьется в каждой игре. Как удалось за короткий промежуток времени создать такой коллектив?

— Честно, не могу сказать, что мы такого сделали. Просто настраиваем ребят, требуем выполнения заданий, реализации моментов, поэтому и получается, — сказал главный тренер «Сочи».