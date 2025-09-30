Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду"

— Забили быстро первый гол, это нам дало уверенность, что можем хорошо сыграть. Было много моментов, забили еще два во втором периоде, и игра была сделана. Третий период только доигрывали.
«Лада» была нашим основным противником, важно было победить. Мы шесть раз играем с ними [в сезоне], это только вторая игра. Хомченко здорово сыграл, ребята помогали ему сохранить ворота сухими.
— Для «Сочи» это 700‑й матч в КХЛ. Особенно настраивали команду?
— Даже не знал об этом. Хорошая и красивая цифра. Но у нас было другое достижение — 123 очка набрал Артур Тянулин, стал лучшим бомбардиром в истории клуба. У нас есть Максим Рыбин, он его персонально курирует.
— Довольны, что удалось дважды обыграли «Ладу»? Это основной ваш соперник за плей‑офф.
— Игра была за четыре очка. Чтобы попасть в восьмерку, нужно набрать очки в матчах со своими прямыми конкурентами. А звездные команды… кого‑то все равно где‑то прихватим, кто‑то на нас не настроится, недооценит нашу команду, и мы подберем эти очки.
— «Сочи» приятно удивляет в сентябре, команда бьется в каждой игре. Как удалось за короткий промежуток времени создать такой коллектив?
— Честно, не могу сказать, что мы такого сделали. Просто настраиваем ребят, требуем выполнения заданий, реализации моментов, поэтому и получается, — сказал главный тренер «Сочи».