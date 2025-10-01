Исаков о том, принципиально ли «Торпедо» обыграть Ларионова: «Не сказал бы. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки эти игры не выносим»

Нужно больше обращать внимание на установку ворот. Вратари, конечно, задевают их. Но иногда они сами жалуются, что крепления не очень прочно стоят на своих местах. Нужно и судьям, и вратарям обращать на это внимание. Но все-таки доля какого-то случая присутствует в этих удалениях, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.