Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Исаков о том, принципиально ли «Торпедо» обыграть Ларионова: «Не сказал бы. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки эти игры не выносим»

«Торпедо» обыграло команду тренера Игоря Ларионова в 3-й раз в сезоне. Клуб из Нижнего Новгорода отыгрался с 0:2 по ходу матча и победил в овертайме.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Ларионов возглавлял «Торпедо».

— Непростой матч. Два первых периода оставили двоякое впечатление. Многое не получалось. Те моменты, которые шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать в перерыве. В овертайме ребята справились с давлением.

— Что не получалось в первых двух периодах? Какой был разговор перед третьим периодом?

— Было много брака. Обозначили, что нужно дождаться момента и забить гол, который, возможно, перевернет игру, так и получилось.

— Вас удивил буллит Атанасова?

— Он нас второй матч удивляет. Есть неординарные действие в игре. Он их использует, он молодец.

— Вам принципиально обыграть Ларионова?

— Не сказал бы, что принципиально. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки мы эти игры не выносим.

— Вашего вратаря дважды удалили. Что думаете об этом?

— Такие моменты бывают, когда перед игрой что-то проговариваешь, и это происходит. Непосредственно перед игрой мы проговорили момент, что часто бывают удаления за сдвинутые ворота. Так и получилось.

Нужно больше обращать внимание на установку ворот. Вратари, конечно, задевают их. Но иногда они сами жалуются, что крепления не очень прочно стоят на своих местах. Нужно и судьям, и вратарям обращать на это внимание. Но все-таки доля какого-то случая присутствует в этих удалениях, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.