Исаков о том, принципиально ли «Торпедо» обыграть Ларионова: «Не сказал бы. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки эти игры не выносим»

В прошлом сезоне Ларионов возглавлял «Торпедо».
— Непростой матч. Два первых периода оставили двоякое впечатление. Многое не получалось. Те моменты, которые шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать в перерыве. В овертайме ребята справились с давлением.
— Что не получалось в первых двух периодах? Какой был разговор перед третьим периодом?
— Было много брака. Обозначили, что нужно дождаться момента и забить гол, который, возможно, перевернет игру, так и получилось.
— Вас удивил буллит Атанасова?
— Он нас второй матч удивляет. Есть неординарные действие в игре. Он их использует, он молодец.
— Вам принципиально обыграть Ларионова?
— Не сказал бы, что принципиально. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки мы эти игры не выносим.
— Вашего вратаря дважды удалили. Что думаете об этом?
— Такие моменты бывают, когда перед игрой что-то проговариваешь, и это происходит. Непосредственно перед игрой мы проговорили момент, что часто бывают удаления за сдвинутые ворота. Так и получилось.
Нужно больше обращать внимание на установку ворот. Вратари, конечно, задевают их. Но иногда они сами жалуются, что крепления не очень прочно стоят на своих местах. Нужно и судьям, и вратарям обращать на это внимание. Но все-таки доля какого-то случая присутствует в этих удалениях, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.