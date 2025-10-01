Ларионов о 2:3 от «Торпедо»: «Настроение печальное. Продолжаем сами себе стрелять в ногу, не хочется, чтобы это было тенденцией. СКА еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе»

Должны понимать, что легких игр не бывает. Команда еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе. Не хотим, чтобы ребята были закрепощены и совершали ошибки, но иногда нужно больше простоты, концентрации. Об этом было сказано и перед игрой.