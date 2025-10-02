Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»

День образования Китайской Народной Республики отмечается каждый год 1 октября.

Источник: Спортс"

"Мы поздравляем всех жителей Китая и наших болельщиков по всему миру с Днем образования Китайской Народной Республики!

Этот великий праздник символизирует силу, единство и процветание Родины. Мы гордимся тем, что представляем китайский хоккей, и вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в Континентальной хоккейной лиге.

Наши матчи в России становятся не только спортивным событием, но и поводом для гордости и радости для многих наших сограждан, поддерживающих команду и в России, и в Китае.

«Шанхай Дрэгонс» верят, что дух дракона объединяет сердца и на льду, и за его пределами.

С Днем образования КНР! 加油，中国！加油，上海龙 (Вперед, Китай! Вперед, «Шанхайские драконы»!) — говорится в сообщении клуба.