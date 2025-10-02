Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Ларионов о 3 поражениях СКА в 4 играх: «Говорить о кризисе я бы не стал. Нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен»

В среду клуб проиграл «Торпедо» (2:3 ОТ). Поражение стало для СКА 3-м в 4 последних играх.

Источник: Спортс"

— Можно ли сказать, что команда пребывает в кризисе?

— Если говорить откровенно, нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен. Молодые ребята хорошо играют, но на них взвалена высокая ответственность. Мы хотим быть более солидными в обороне в этой части сезона.

Говорить о каком-то кризисе я бы не стал. С первого дня сезона мы знали, что будет новая команда, новые сочетания, но не предполагали, что потеряем двух игроков в товарищеских матчах, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

«Торпедо» обыграло СКА в 3-й раз в сезоне. Команда Исакова отыгралась с 0:2 и победила в овертайме.