Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»

— Что именно заинтересовало Кузнецова — близость к родному Челябинску, возможность работать с Андреем Разиным?
— Я точно знаю, что он давно хотел играть с Владимиром Ткачевым в одной команде. Я думаю, что это тоже был плюс.
Когда он в Питер переходил, то он просил Романа Борисовича Ротенберга о том, чтобы ему подписали Ткачева.
Мне трудно к нему внутрь залезть, но, наверное, Челябинская область — это тоже причина. Все-таки он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся. Но это мои догадки и мое личное мнение.
Евгений — сентиментальный человек. Здесь он близко к семье, родители будут с ним много времени проводить, приедет с супругой и с детьми.
— Кузнецову обидно было, что болельщики «Трактора» стали к нему по-другому относиться?
— Думаю, что ему было обидно, что «Трактор» вообще не вышел с ним на переговоры. Он понимает, что в том году принял другое решение и не пошел в Челябинск, когда в клубе это было интересно.
Но это же хоккей, это мир спорта. Сегодня ты здесь, а завтра — там. «Металлург» — это прямой конкурент «Трактора» и посмотрим, как все будет развиваться.
— Можно теперь ожидать дополнительных эмоций в южноуральском дерби?
— Конечно, будет больше внимания и у него тоже будет принципиальный настрой. Вы видели, что в Америке он катался на тренировках в форме «Трактора».
Мы же понимаем его отношение. Сейчас, я думаю, он будет делать все, чтобы доказать, что руководство «Трактора» рано его списало со счетов, — сказал Шуми Бабаев, представитель Евгения Кузнецова.