Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»

Нападающий, выступавший в СКА ранее, подписал соглашение с магнитогорским клубом на сезон.

Источник: Спортс"

— Что именно заинтересовало Кузнецова — близость к родному Челябинску, возможность работать с Андреем Разиным?

— Я точно знаю, что он давно хотел играть с Владимиром Ткачевым в одной команде. Я думаю, что это тоже был плюс.

Когда он в Питер переходил, то он просил Романа Борисовича Ротенберга о том, чтобы ему подписали Ткачева.

Мне трудно к нему внутрь залезть, но, наверное, Челябинская область — это тоже причина. Все-таки он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся. Но это мои догадки и мое личное мнение.

Евгений — сентиментальный человек. Здесь он близко к семье, родители будут с ним много времени проводить, приедет с супругой и с детьми.

— Кузнецову обидно было, что болельщики «Трактора» стали к нему по-другому относиться?

— Думаю, что ему было обидно, что «Трактор» вообще не вышел с ним на переговоры. Он понимает, что в том году принял другое решение и не пошел в Челябинск, когда в клубе это было интересно.

Но это же хоккей, это мир спорта. Сегодня ты здесь, а завтра — там. «Металлург» — это прямой конкурент «Трактора» и посмотрим, как все будет развиваться.

— Можно теперь ожидать дополнительных эмоций в южноуральском дерби?

— Конечно, будет больше внимания и у него тоже будет принципиальный настрой. Вы видели, что в Америке он катался на тренировках в форме «Трактора».

Мы же понимаем его отношение. Сейчас, я думаю, он будет делать все, чтобы доказать, что руководство «Трактора» рано его списало со счетов, — сказал Шуми Бабаев, представитель Евгения Кузнецова.