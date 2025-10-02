Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы — иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»

— Верите, что Максим Шабанов и Виталий Кравцов смогут закрепиться в НХЛ в предстоящем сезоне?
— Думаю, да. Что у одного, что у второго хорошие шансы.
Смотрим, следим — хочется, чтобы у ребят всё получилось. Помимо того, что это хорошие хоккеисты, они еще и хорошие ребята по человеческим качествам.
И чисто по-человечески хочется, чтобы у них получилось. В моем понимании оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли какие-то неожиданные факторы.
Вы же знаете, карьера хоккеиста достаточно непредсказуемая. И иногда играют роль такие нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них.
Поэтому хочется, чтобы парни избежали подобного, — сказал нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.