Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы — иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»

Шабанов ранее перешел в «Айлендерс», Кравцов — в «Ванкувер». Оба хоккеиста играли за «Трактор» в прошлом сезоне.

— Верите, что Максим Шабанов и Виталий Кравцов смогут закрепиться в НХЛ в предстоящем сезоне?

— Думаю, да. Что у одного, что у второго хорошие шансы.

Смотрим, следим — хочется, чтобы у ребят всё получилось. Помимо того, что это хорошие хоккеисты, они еще и хорошие ребята по человеческим качествам.

И чисто по-человечески хочется, чтобы у них получилось. В моем понимании оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли какие-то неожиданные факторы.

Вы же знаете, карьера хоккеиста достаточно непредсказуемая. И иногда играют роль такие нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них.

Поэтому хочется, чтобы парни избежали подобного, — сказал нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.