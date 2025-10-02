Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2

Андрей Баландин: «Кузнецов не помощник “Металлургу” — он не подходит под хоккей Разина и плохо играет в центре. Вот Малкина пригласить было бы круто»

Ранее 33-летний нападающий подписал контракт на год с магнитогорским клубом.

Источник: Спортс"

«Я считаю, что Кузнецов не подходит под хоккей, который ставит Андрей Разин. Этой команде нужны ребята молодые и “голодные” — такие волки, которые будут рыть и пахать, которым есть что доказывать. Но подписание Кузнецова уже на усмотрение руководства клуба.

Говорят, что в команде нехватка центральных нападающих. Но, на мой взгляд, Кузнецов плохо играет в центре, он должен играть только с краю.

Не думаю, что это решение Разина. Скорее, указка сверху. Я считаю, что Кузнецов этой команде не помощник. Только что использовать его в качестве рекламы, но он далеко не Овечкин.

Вот если бы в команду пригласили бы Малкина — это было бы круто, он суперзвезда и начинал на высоком уровне в Магнитогорске«, — сказал бывший директор “Трактора” Андрей Баландин.

Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть».