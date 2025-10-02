Андрей Баландин: «Кузнецов не помощник “Металлургу” — он не подходит под хоккей Разина и плохо играет в центре. Вот Малкина пригласить было бы круто»

«Я считаю, что Кузнецов не подходит под хоккей, который ставит Андрей Разин. Этой команде нужны ребята молодые и “голодные” — такие волки, которые будут рыть и пахать, которым есть что доказывать. Но подписание Кузнецова уже на усмотрение руководства клуба.
Говорят, что в команде нехватка центральных нападающих. Но, на мой взгляд, Кузнецов плохо играет в центре, он должен играть только с краю.
Не думаю, что это решение Разина. Скорее, указка сверху. Я считаю, что Кузнецов этой команде не помощник. Только что использовать его в качестве рекламы, но он далеко не Овечкин.
Вот если бы в команду пригласили бы Малкина — это было бы круто, он суперзвезда и начинал на высоком уровне в Магнитогорске«, — сказал бывший директор “Трактора” Андрей Баландин.
Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть».