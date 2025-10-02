Андрей Баландин: «Кузнецов не помощник “Металлургу” — он не подходит под хоккей Разина и плохо играет в центре. Вот Малкина пригласить было бы круто»

«Я считаю, что Кузнецов не подходит под хоккей, который ставит Андрей Разин. Этой команде нужны ребята молодые и “голодные” — такие волки, которые будут рыть и пахать, которым есть что доказывать. Но подписание Кузнецова уже на усмотрение руководства клуба.