Касатонов о контракте Капризова: «НХЛ на подъеме в финансовом плане. Такое соглашение подчеркивает, что “Миннесота” ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам

"НХЛ сейчас находится на подъеме в финансовом плане. Здесь точно была продлена работа не одного агента Капризова, а всего профсоюза НХЛ. Все было просчитано на высоком уровне.
В первую очередь хочется поздравить Капризова с таким контрактом. В этом есть его большая заслуга. Кирилл — очень тонкий игрок с отличной реализацией. Но хочу отметить, что такой контракт нужно будет по полной отрабатывать. Летом он очень серьезно готовился к сезону. Надеюсь, что не будет травм, и он покажет отличный результат.
Такой контракт подчеркивает, что «Миннесота» ставит перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Мне понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе. Лидеры у клуба есть.
Продление соглашения с Капризовым точно было первостепенной задачей. Сейчас команде нужно просто работать, чтобы реализовать свой потенциал", — сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.
