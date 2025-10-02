Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
0
:
Трактор
0
П1
1.60
X
4.30
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
1
:
Лада
2
П1
7.50
X
3.05
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
03.10
Авангард
:
Локомотив
П1
2.45
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
03.10
Ак Барс
:
Амур
П1
1.74
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
03.10
Спартак
:
СКА
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
03.10
Торпедо
:
Северсталь
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05

Касатонов о контракте Капризова: «НХЛ на подъеме в финансовом плане. Такое соглашение подчеркивает, что “Миннесота” ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам

28-летний форвард подписал соглашение на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

Источник: Спортс"

"НХЛ сейчас находится на подъеме в финансовом плане. Здесь точно была продлена работа не одного агента Капризова, а всего профсоюза НХЛ. Все было просчитано на высоком уровне.

В первую очередь хочется поздравить Капризова с таким контрактом. В этом есть его большая заслуга. Кирилл — очень тонкий игрок с отличной реализацией. Но хочу отметить, что такой контракт нужно будет по полной отрабатывать. Летом он очень серьезно готовился к сезону. Надеюсь, что не будет травм, и он покажет отличный результат.

Такой контракт подчеркивает, что «Миннесота» ставит перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли. Мне понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе. Лидеры у клуба есть.

Продление соглашения с Капризовым точно было первостепенной задачей. Сейчас команде нужно просто работать, чтобы реализовать свой потенциал", — сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории.