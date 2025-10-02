Касатонов о контракте Капризова: «НХЛ на подъеме в финансовом плане. Такое соглашение подчеркивает, что “Миннесота” ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам

В первую очередь хочется поздравить Капризова с таким контрактом. В этом есть его большая заслуга. Кирилл — очень тонкий игрок с отличной реализацией. Но хочу отметить, что такой контракт нужно будет по полной отрабатывать. Летом он очень серьезно готовился к сезону. Надеюсь, что не будет травм, и он покажет отличный результат.